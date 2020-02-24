Jeotermal serada meyve fidanları çiçek açtı - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika
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Jeotermal serada meyve fidanları çiçek açtı - AFYONKARAHİSAR

7 saat önce

Jeotermal seradan görüntüler Deneme amaçlı dikilen meyve fidanları Çiçek açak fidanlar Jeotermal serada meyve fidanları çiçek açtı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle yeniden kullanılması çalışmaları kapsamında kurulan serada, deneme amaçlı...

Jeotermal seradan görüntüler

Deneme amaçlı dikilen meyve fidanları

Çiçek açak fidanlar Jeotermal serada meyve fidanları çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle yeniden kullanılması çalışmaları kapsamında kurulan serada, deneme amaçlı dikilen meyve fidanları çiçeklenme dönemine girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 40 bin konutun ısıtılmasında kullanılan jeotermal suyun geri dönüşümü ile ısıtılan teknolojik seralarda, ilk kez deneme amaçlı dikilen erik, şeftali ve nektarin fidanları, şubat ayı içinde çiçek açtı.

Serada ziraat mühendisi olarak görev yapan İbrahim Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçların başarılı olduğunu belirtti.

Armağan, jeotermal enerjiden konut ısınmasından, seracılığa kadar pek çok alanda faydalandıklarını söyledi.

Tesiste mevsimlik ve saksılık çiçek üretimi de yaptıklarını ifade eden Armağan, "Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'ün talimatı ile ilk kez meyve fidanı dikimi yaptık. Çalışmalarımız gayet başarılı gitmekte, çiçeklenen ağaçlarımız var. Bu çiçekler meyveye döndüğü zaman Sandıklı'da jeotermal enerji ile turfanda meyve üretiminin mümkün olduğunu göstermiş olacağız." dedi.

"Sera uzaktan telefon üzerinden kontrol edilebiliyor"

Meyve fidanlarının üretiminin tamamen doğal gübreleme ile yapıldığını dile getiren Armağan, serada erik, şeftali ve nektarin olmak üzere 5 adet fidan bulunduğunu bildirdi.

Konut ısınmasında kullanılan suyun geri dönüşümü ile ısıtılan serada bu üretimleri gerçekleştirdiklerini belirten Armağan, "Seralarımız tamamen teknolojik olup, uzaktan telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Her türlü iklimlendirmemiz mevcut. Deneme amaçlı diktiğimiz fidanların normalde nisan-mayıs ayı içerisinde açan çiçeklerini, biz şubat ayına çektik. Seralarda turfanda meyve yetiştiriciliğinin yapılabileceğini göstermek adına bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Jeotermal serada meyve fidanları çiçek açtı - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:13 Kaynak: AA
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