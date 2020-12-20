Jeotermal suyla ısıtılan cam seraya 120 bin domates fidesi dikildi

SİVAS'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 40 dönümü tamamen jeotermal suyla ısıtılan bölgenin ilk cam serasına 120 bin domates fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Bölgede yaklaşık 1 yıl önce inşasına başlanan 'cam sera projesi'nin yapımı tamamladı. 60 dönümlük arazi üzerinde 40 dönümü tamamen jeotermal suyla ısıtılacak bölgenin ilk cam serasına 120 bin domates fide dikimi yapıldı. Fidan dikim programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, seranın sahibi eski belediye başkanı ve iş insanı Sami Aydın ve il protokolü katıldı. Fide dikimi gerçekleştirilen serada 1 dekarlık alandan yaklaşık 45 ila 55 ton ürün alınması hedefleniyor. Üretilen domatesler ise Avrupa ve Rusya'ya ihraç edilecek.

'SİVAS BÜYÜK BİR DEĞER KAZANDI'Fide dikiminde konuşan Vali Salih Ayhan, "Güzel ve hayırlı bir iş için hep birlikte önce bismillah diyoruz. Öncelikle cesur yürekli yatırımcılara rabbim bol bereketli kazançlar eylesin. Sivas çok da büyük bir değer kazandı. Yüksek teknoloji ile Sivas'a katma değer katacak bir proje şehrimize kazandırıldı. İşletme sahibini cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Şöyle filmi geriye çevirdiğimizde bu projenin gerçekleşmemesi için yapılan manipülasyonlar da aklıma gelince gelip, şimdi tesisi de görünce gurur duymamak elde değil. Öncelikle o manipülasyon yapanları mahcup ettikleri için tebrik ediyorum. Gerçekten bu projenin benim en çok heyecanlandığım projelerden birisi olduğunu da söyleyebilirim. Her alanda Sivas gelişiyor. Ama tarım alanında bambaşka gelişmeler var. Sivas'ın tarımda çok iyi bir noktada ivme kazandığını da söyleyebilirim. Termali sadece sağlık turizmi, sadece sağlık alanında değil görsel ve kültürel amaçla da kullanıyoruz. Altınkale ile birlikte, geleneksel çadır alanları, meydan, oteller ve sera adete buraya katma değer kattı" dedi. 'ÖZEL SEKTÖRLE ÜRETİM BÜYÜYECEK'Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Sivas'a vizyon verecek, ufuk açacak, katma değeri yüksek tesisi böyle modern, dünya çapında serayı kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Devletin bu dönemde yapacağı üretim noktasında işler bellidir. Devlet altyapıyı, organizasyonu ve güvenliği sağlayacak. Ama Türkiye , özel sektörün atılımlarıyla üretimle büyüyecek. Başkanımıza da herkesin çeşitli bahaneler ile yatırım yapalım mı yapmayalım mı dediği noktada elini taşın altına koyarak böyle güzel, modern, kadın istihdam odaklı bir projeyi şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu. 'YUZDE 70-75 ORANINDA KADINLAR ÇALIŞACAK'

İşletme sahibi Sami Aydın da artık Sivas'ın sağlık açısından şifalı sıcak Çermik suyunun artık tarım alanında kullanılacağını belirterek, "Dünyada hangi şartlar olursa olsun hepimizin gıdaya ihtiyacı var. Bunun sıkıntısı geçen sene ülkemizde kış döneminde yaşadık. Bu vesile ile Sivas'ımız ve ülkemiz için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan da böyle bir sistem ile Sivas'a yeni bir sektör kazandırma arzusundayız. Biz bu tür yatırımların Sivas'ta fazla olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Sivas bu alanda bir merkez olursa hem yatırımcı hem Sivas kazanacaktır. İl Özel İdaremiz ve Sayın Valimiz ile yeni bir kuyu kuruyoruz. Oradaki hedefimiz daha yüksek ısıda bir su elde edebilmek. Şu an bizim suyumuz 48 derece, yeni kuyuda beklentimiz 65 derece. Eğer o da elde edilirse bu proje Sivas'ta çok daha verimli olacaktır. Bu sürede yüzde 70- 75 oranında kadınlar çalışacak. Yani kadın istihdamına da önemli bir katkı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.