AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor

07.04.2022 13:50

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern bir serada üretilen salkım domatesler, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern bir serada üretilen salkım domatesler, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Hüdai Kaplıcaları bölgesinde Avrupa standartlarında 140 dönüm üzerine 102 bin metrekare kapalı alanda 2021'de kurulan jeotermal ısıtmalı salkım domates serasında hasat devam ediyor.

İhracatçı firmanın yöneticisi Merve Koyuncu, AA muhabirine, modern seralarının 365 gün üretim yapılmasını sağlayan iklim kontrol sistemine sahip olduğunu söyledi.

İyi tarım uygulamalarıyla bitkilerin yetiştirme süreçlerinin ziraat mühendisleriyle takip edildiğine değinen Koyuncu, şöyle konuştu:

"Burada topraksız tarımla 'bambus' arıları kullanarak ağırlıklı olarak doğal ve hormonsuz salkım domatesle bir miktar çeri ve kokteyl domates üretiyoruz. Kimyasal kullanmadan sadece biyolojik mücadeleyle ürettiğimiz ürünler Avrupa standartlarında ve çok kaliteli. Gerekli olan sertifikalara da sahip bir kuruluşuz. Ürettiğimiz domateslerin büyük bir kısmını Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bir kısmını da yurt içine pazarlıyoruz."

"Siparişlere tüm gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz"

Koyuncu, Avrupa ülkelerinin firmalarındaki kaliteli ürünleri tercih etmelerindeki en büyük etkenin sağlıklı ve ekonomik olması olduğunu söyledi.

Domates ihracatıyla Türkiye ekonomisine de katma değer sağladıklarına dikkati çeken Koyuncu, "Ürünlerimiz Avrupa'nın çok sayıdaki ülkesinin marketlerindeki raflarda yerini aldı.

Domateslerimiz orada tüketiciler tarafından çok beğenildi hatta ürünlerimiz için çok yoğun talep alıyoruz. Aldığımız siparişlere de tüm gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz. İhracat pazarını da daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tarım ve gıdanın öneminin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Koyuncu, "Avrupa'da bizi öne çıkaran en büyük faktör, biyolojik mücadele. Bu yılki hasadımızda 5 milyon kilogram domates üretmeyi hedefliyoruz. Firmamız, önümüzdeki günlerde yeni fırsatlarla birlikte tarım yatırımlarını sürdürecek." dedi.

Ziraat mühendisi Nimet Kerse de bölgenin salkım domates üretiminde Türkiye'nin önemli bir merkezi olduğunu belirterek, "Bu ürünün de yurt dışında ve iç piyasada çok büyük pazarı var. Modern seramızda iyi tarım uygulamaları ve biyolojik mücadele yapılıyor. Yurt dışından büyük rağbet görüyoruz." ifadesini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor
AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor
AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor

YORUMLAR
500
Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a 'hayvanlardan özür dile' dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a 'hayvanlardan özür dile' dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
15:07 "Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:23:47. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement