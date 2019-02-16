Jeotermal Suyun Merkez Yerleşkeye İletimi Sağlandı
36 dakika önce
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi ' ile hazırlanan ve jeotermal kaynak kazandırılması amacı güdülen proje tamamlandı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
tarafından hazırlanan 'Terme
Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi ' ile hazırlanan ve jeotermal kaynak kazandırılması amacı güdülen proje tamamlandı.
Yaklaşık 2 Bin 700 metre toplam uzunluğa sahip olan jeotermal hatta suyun sıcaklığı 50 derece olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı için verilen 10 litre/saniye pompa kapasitesi üniversitede 40 litre/saniye olarak hazırlandı.
Kuyu sayısı ve kapasitenin artması ile birlikte üniversitede pompa kapasitesi dört katına kadar çıkabilecek. KAEÜ'si pilot projelerine katkı sağlayacak olan jeotermal su, hem jeotermal serayı besleyecek hem de pilot projelerin önemli bir ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine destek verecek.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör
Prof. Dr. Vatan Karakaya
, pilot projelerin hızla faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hazırlanan projelerle şehre ve bölgeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Karakaya, "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin tamamlanması ile birlikte diğer projelerimizde jeotermal sudan faydalanabilecek" dedi.
Tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen üniversite jeotermalle ilgili önemli bir aşama kat ettiğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarından oluşuyor. Bu aşamaların hepsi başarıyla tamamlandı ve jeotermal su artık üniversitemizde. Diğer projelerimizde hızla tamamlanacak. Şehrine ve bölgesine katkı sağlayarak yön veren bir üniversite olarak yeni projeler ve yeni çalışmalar için hazırız." - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber
Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız
Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi