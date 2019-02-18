Son Dakika Haberleri: Jeotermal Tedavi Uygulanacak Hastanede Sona Yaklaşıldı

Jeotermal Tedavi Uygulanacak Hastanede Sona Yaklaşıldı

4 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kısa süre içerisinde açılışı gerçekleştirilecek 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Avrupa'nın yaşlanan nüfusuna jeotermal tedavi imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Jeotermal Tedavi Uygulanacak Hastanede Sona Yaklaşıldı, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kısa süre içerisinde açılışı gerçekleştirilecek 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Avrupa'nın yaşlanan nüfusuna jeotermal tedavi imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AEÜ'nün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmaları kapsamında ilk 5 pilot üniversite arasında yer aldığını belirterek, tarım ve jeotermal alanlarında 7 farklı proje hazırladıklarını ifade etti.

Bu projelerden üçünün jeotermal tedaviyle ilgili olduğunu vurgulayan Karakaya, yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılacak üniversiteye bağlı 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin, en önemli proje olduğunu dile getirdi.

Karakaya, sporcu sağlığı merkezi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi projeleri olduğuna, bunların da hastane bünyesinde hizmet vereceğine işaret ederek, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta hem sertifika vermek hem de hastalarımızı tedavi etmek en büyük hedefimiz. Jeotermalde bir farkımız var onu da burada kullanmak istiyoruz." dedi.

Hedef, Avrupa'nın yaşlı nüfusu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesi hayata geçirilirken amaçlardan birisinin de Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sağlamak olduğunu aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Bu hastaneyi uluslararası hale getirmek ve sağlık turizmine açmayı hedefliyoruz. Hastaneyi yaptırırken bir taraftan da Avrupa turları yapan şirketlerle görüştük. Almanya ve Belçika'da farklı görüşmelerimiz oldu. Hastanemiz açılma aşamasına geldi. Yatırımcılarla da görüşüyoruz. Yatırımcıların ilgisi var. 15 gün sonra bir görüşme daha yapacağız. Hastanemizi uluslararası sağlık turizmine hazırlayacağız. Gayemiz, Avrupa'daki yaş ortalamasının yükselmesiyle fizik tedaviye duyulan ihtiyacı ülkemizde, Kırşehir'de ve üniversitemizde karşılamak. Bu hastanenin nihai yapılış amacı da bu. Sağlık turizmiyle kendini tescil ettirmesi ve bu sektöre hizmet etmesi. Yatırımcılarla yapacağımız anlaşmalarla turlar vasıtasıyla biz Avrupa'nın yaşlanan nüfusuna Kırşehir'de hizmet veriyor olacağız."

Karakaya, Kırşehir'de halen 38 yataklı Fizik Tedavi Uygulama Merkezi bulunduğuna ancak bunun talebe cevap veremediğine dikkati çekerek, "2016 yılı talebi 36 bin. 38 yatakta biz bunun ancak 5 binini karşılayabildik. Türkiye genelinde de sağlık turizmine 7 milyonluk bir talep var. Karşılama rakamları bir milyon." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

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