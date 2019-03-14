Jeotermal Tedaviye Yoğun İlgi

Tedavi amaçlı kullanılan Kırşehir'in kaplıca suyundan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 38 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yıla kadar bekleme süresini göze alarak sıraya giriyor.

Tedavi amaçlı kullanılan Kırşehir'in kaplıca suyundan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 38 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yıla kadar bekleme süresini göze alarak sıraya giriyor.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet veren merkezde, fizik tedavi uygulamaları ile kaplıca tedavisinin kombine edildiği kapsamlı bir sağlık hizmeti veriliyor.



Sağlık Bakanlığı ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin iş birliğinde verilen sağlık hizmetine başta Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir olmak üzere çevre illerden de yoğun ilgi gösteriliyor.



AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki doluluk oranı son 2 yılda yüzde 100 olarak gerçekleşti.



Önceki yıl 39 bin 790 kişinin müracaat ettiği merkezde, 820 kişiye yatarak kaplıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi. Geçen yıl ise 54 bin 126 başvurunun olduğu merkezde 3 bin 532 kişi yatarak kaplıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandı.



AEÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Tuncay, Türkiye'nin önemli jeotermal tedavi imkanlarına sahip 8 ilinden birinin Kırşehir olduğunu söyledi.



Burada hem jeotermal kaynak sularının kullanıldığı kaplıca tedavisi hem de fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamaları yapıldığını belirten Tuncay, "Kaplıca tedavisinde 3 hafta boyunca 21 seans olarak tedavi önermekteyiz. Tedavide genellikle 20 dakikayı aşmamak kaydıyla hastamızın durumuna göre 36-38 santigrat derecede suyun içerisinde yürüme şeklinde uygulama yapmaktayız." dedi.



Merkeze başvuran hastaların üçte ikisinin kaplıca tedavisinden faydalandığını anlatan Tuncay, şöyle devam etti:



"İlimizden ve civar şehirlerden ilgi çok fazla. Şehrimizden ve civar illerden gelen yoğun talebi karşılayamadığımız için yatak sıralarımız bir yılı buluyor. Bu nedenle üniversitemiz bünyesinde 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi planlanarak tamamlanma aşamasına getirildi. Bu hastanemizde yüksek teknolojik donanımın içinde yer aldığı fizik tedavi uygulamaları kaplıca tedavisinin de kombine edildiği nitelikli, kapsamlı bir sağlık hizmeti vermeyi planlamaktayız."



Merkezde tedavi gören Ahmet Yavuz da aynı zamanda şehirdeki otel ve kür merkezlerindeki kaplıca suyundan da istifade ettiğini söyledi.



Her seansta suyun içinde 10 dakika durduğunu belirten Yavuz, merkezdeki tedavinin bel fıtığı rahatsızlığına iyi geldiğini, aynı zamanda kaplıca suyunun böbreklerindeki taşın düşürülmesine katkı yaptığını dile getirdi.

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