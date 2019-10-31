Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek
1 saat önce
Mustafakemalpaşa, Harmancık ve İnegöl'de de 3 mevkiide bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek.
Mustafakemalpaşa, Harmancık ve İnegöl'de de 3 mevkiide bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek. 5 ihalenin toplam muhammen bedeli ise 230 bin 832 lira.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:52
Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı! Gerçeği tesadüfen öğrendi