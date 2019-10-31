Son Dakika Haberleri: Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek
Son Dakika Ekonomi Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek

Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek

1 saat önce

Mustafakemalpaşa, Harmancık ve İnegöl'de de 3 mevkiide bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek.

Jeotermal ve mineralli su kaynakları ihale edilecek, System.String[]

Mustafakemalpaşa, Harmancık ve İnegöl'de de 3 mevkiide bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek. 5 ihalenin toplam muhammen bedeli ise 230 bin 832 lira.

Mustafakemalpaşa, Harmancık, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:52 
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