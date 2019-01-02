Jeotermalde Hedef Dünya Üçüncülüğü

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkan Vekili Ufuk Şentürk, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir.

YUSUF ŞAHBAZ - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkan Vekili Ufuk Şentürk, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir." dedi.



Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017'de jeotermalde kurulu gücünün bin 100 megavat olduğunu, rakamın 2018'de bin 347 megavata yükseldiğini söyledi.



Türkiye'nin bu kurulu güçle ABD, Filipinler ve Endonezya'nın ardından dördüncü olduğunu dile getiren Şentürk, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir. Jeotermal yatırımları şu an durma noktasında. Bir an önce YEKDEM'in olumlu veya olumsuz açıklanması gerekir." diye konuştu.



Türkiye'de 4 bin megavatlık bir kapasite olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kurulması gereken 2 bin 500 megavatımız var daha. Jeotermal sektöründe faaliyet gösteren firmaların hep başka işleri de var. Burası için ayırdıkları kaynak için YEKDEM'i bekliyorlar. YEKDEM bugün açıklansın yarın sektörde en az 20 sondaj kulesi çalışmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



YEKDEM'in 2020'de sona ereceğini anımsatan Şentürk, en azından jeotermal için bu mekanizmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.



Jeotermalle ısınan seralar yolda



JESDER olarak sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarına işaret eden Şentürk, bu kapsamda 3 ihtisas jeotermal sera bölgesi kurulacağını dile getirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:



"Jeotermalin kullanım alanı konut ısıtma ve seralarda da giderek artıyor. Alt yapı yatırımlarının yaklaşık yüzde 80'inin bakanlık tarafından karşılanmak kaydıyla ihtisas organize sera bölgelerini belirlemeye başladık. Bunlardan en büyüğü Alaşehir Kemaliye'de bin 347 dönüm bir alan. Tamamen jeotermal santral yatırımcılarının tedarik ettiği sıcak suyla ısınacak. Burada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. 650 dönümlük Denizli Sarayköy'de de Zorlu Enerji'nin jeotermalinden beslenecek seranın alt yapı çalışmaları tamamlandı. Sera yapılabilir hale getirildi. Yine Aydın Efeler'de 650 dönümlük bir sera projesi için de bakanlıkla beraber çalışmaya başladık."



Bu seraların 2 yıl içinde faaliyetlerine başlayacağına değinen Şentürk, bunun yanında konut ısıtma alanında da çalışmaların hız kazandığını söyledi.



Jeotermal santrallerin çevreye herhangi bir zararının olmadığının altını çizen Şentürk, "Allah bize petrol vermemiş ama böyle bir kaynak vermiş. Gerçek dışı haberlerle halka yanlış lanse ediliyor. Biz bu çalışmaları halka anlatmaya devam edeceğiz. Örneğin, 'incirde verimler düştü' diyorlar. TÜİK rakamlarına göre Aydın'da ilk jeotermal yapıldığında yani 2012'de ağaç başına incir verimi 31 kilogram iken geçen yıl 39 kilogram olmuş. Buradan şunu çıkartıyoruz; bu tamamen iklimsel koşullardan ve çiftçinin bilinçlenmesinden kaynaklı. Jeotermalin olumlu veya olumsuz bir etkisi yok." diye konuştu.

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