Jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen "Simav Eynal domatesi" sofraları süslüyor - Son Dakika

Jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen "Simav Eynal domatesi" sofraları süslüyor

26.01.2021 11:01
Jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen

Türkiye'nin önde gelen jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde seralarda üretilen domatesler özellikle büyük şehirlerde ilgi görüyor.

Türkiye'nin önde gelen jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde seralarda üretilen domatesler özellikle büyük şehirlerde ilgi görüyor.

İlçede konutların ve kamu binaların ısıtma sistemlerinde yararlanılan jeotermal suyla, yaklaşık 300 dönüm alanda kurulu 130 civarında sera da ısıtılıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, kuyu sıcaklığı 140 dereceyi bulan termal suyla 1992 yılından beri ilçeye temiz, konforlu ve ucuz ısınma imkanının sağlandığını söyledi.

Biçer, "Simav Eynal" domatesinin, jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda üretildiğini belirtti.

İlçenin, doğal güzellikleri kadar jeotermal kaynaklarıyla da bilindiğini anlatan Biçer, "Bölgemizde yaklaşık 20 yıldan beri jeotermal seracılık yapılıyor. Simav'ın konumu, rakımı, güneşten yararlanma süresi hususları dikkate alındığında Simav Eynal domatesine ayrı bir lezzet vermektedir." dedi.

"Yılda 10 bin ton civarında domates hasat ediyoruz"

Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk de jeotermal ısıtmalı seralarda yılda 10 bin ton civarında domates hasat ettiklerini aktardı.

Ürünleri İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre büyükşehirlere bayiler aracılığıyla pazarladıklarını bildiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük müşterilerimiz market, otel ve restoranlar. Simav'ın florası ürünlerimize lezzet katıyor. Jeotermal ısıtma sayesinde yılın 12 ayında üretim yapabiliyoruz. Simav bölgesi 800 metre rakımda bulunmasından dolayı kış sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceye kadar düşebiliyor. Soğuk günlerde bile üretimimizi ara vermeden sürdürebiliyoruz. Ürünlerimiz, pazarlarda ilk sıralarda aranan, Türkiye'deki en iyi domatesleri arasında yer alıyor. Lezzeti öncelikle Simav'ın kendine özgü iklim şartlarından geliyor. Ayrıca jeotermal enerjiyle ısıtma nedeniyle renk kalitesi bulunuyor. Pazara ya da markete gittiğinizde renk ve parlaklık bakımından Simav domatesini çok rahat anlayabilirsiniz. Yenildiğinde de aradaki farkı hissedebilirsiniz."

Öztürk, ürettikleri domateslerin henüz dalındayken satıldığını ifade etti.

"Marka tescili ve patentini aldık, coğrafi işaret başvurusunda bulunduk"

Simav Eynal domatesinin marka tescili ve patentini aldıklarını anlatan Öztürk, coğrafi işaret başvurusunda da bulunduklarını dile getirdi.

Seralarda topraksız tarımla üretim yapıldığını kaydeden Öztürk, "Üretimimiz iyi tarım uygulamalarına tabidir. Tozlaşma ise bombus arısıyla sağlanmaktadır. Simav'da yaz aylarında üretilen domates ile kışın üretilenler arasında hiçbir fark bulunmuyor. Yazın dalından kopardığınız domatesin dayanımı ve lezzetiyle kışın kopardığınız domatesinki arasında hiçbir fark yoktur." diye konuştu.

Hakan Öztürk, seraların ve ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca periyodik olarak denetlendiğini, üretimde kullandıkları zirai ilaçların ise organik olduğunu sözlerine ekledi.

Jeotermal, Domates, Kütahya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen 'Simav Eynal domatesi' sofraları süslüyor - Son Dakika Ekonomi


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