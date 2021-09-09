Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş

Skorer'in haberine göre; Başka bir takıma transfer olmak isteyen Jeremain Lens'in, ayrılmak için araba talep ettiği belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Lens'in yüksek ücretine rağmen çok talepkar olmasına artık isyan etti.

"20 MİLYON EUROYU GEÇTİ"

Başkan Çebi, "Adamın maliyeti 20 milyon euroyu geçmiş, 'gideceğim' diyor ve son gün gitmiyor" diye isyan etmişti. Jeremain Lens, Karagümrük'le görüşme halindeyken Beşiktaş'tan, futbolculara verilen yeni arabalardan istedi. Bu da Lens'i isteyen takımların vazgeçmesini sağlayan son unsur oldu. Lens bu sezon da takımda kaldı.