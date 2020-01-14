Jeremain Lens bir ay yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Jeremain Lens bir ay yok - Son Dakika Spor

Jeremain Lens bir ay yok

6 saat önce

İsmail ER - Siyah beyazlı kulübün doktorları Lens'i tedavi altına aldıklarını, futbolcunun 15 gün içinde normal şekilde yürümeye başlayacağını belirttiler.

Jeremain Lens bir ay yok, System.String[]

İsmail ER - Siyah beyazlı kulübün doktorları Lens'i tedavi altına aldıklarını, futbolcunun 15 gün içinde normal şekilde yürümeye başlayacağını belirttiler.


Öte yandan Beşiktaş, yarın Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile oynayacağı maç için bugün özel uçakla Erzurum'a gidecek.


Guilherme Beşiktaş'ı istiyor


Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü belirterek, "Guilherme bizden izin istedi. Kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Maddi bir kazancımızın olması lazım" açıklamasını yaptı.


Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının özetini izleyelim...

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:34 
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