Jeremain Lens: "Kazanmak zorundaydık, mutluyuz"

Süper Lig'de Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens maç sonunda açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens maç sonunda açıklamalar yaptı.



Mücadeleyi değerlendiren Lens, "Geçen hafta sonu aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmak zorundaydık. İkinci golü bulduktan sonra devamı geldi. Mutluluk veren bir sonuç." şeklinde konuştu.

Lens sözlerini, "Erken gol senaryomuz gerçekleşti. Maçın koparmak için ikinci golü bulmalıydık. Ancak 1-1'e izin verdik. 3-1 yaptıktan sonra daha rahat oynamaya başladık ve devamı geldi." ifadeleriyle sürdürdü.

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