Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a garip teklif!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve senelik 1.9 milyon euro kazanan Lens, siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talepte bulundu.
Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1.1 milyon euro'yu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.
Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talebi yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:48
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