Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a garip teklif!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve senelik 1.9 milyon euro kazanan Lens, siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talepte bulundu.

Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1.1 milyon euro'yu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.

Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talebi yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.