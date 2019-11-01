Son Dakika Haberleri: Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek
Son Dakika Dünya Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek

Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek

6 saat önce

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Aralık'ta düzenlenmesi beklenen erken seçimlerde galip çıkması durumunda ikinci bir Brexit (İngiltere 'nin Avrupa Birliği yönetiminden ayrılması) referandumu gerçekleştirileceği vaadinde bulundu.

Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek, System.String[]

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Aralık'ta düzenlenmesi beklenen erken seçimlerde galip çıkması durumunda ikinci bir Brexit (İngiltere 'nin Avrupa Birliği yönetiminden ayrılması) referandumu gerçekleştirileceği vaadinde bulundu.

Corbyn, genel seçimler kapsamında ilk büyük kampanya konuşması olarak görülen, Londra'daki Battersea Sanat Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda, söz konusu seçimi muhalefet partinin kazanması durumunda AB ile mevcut gümrük birliğinin korunmasını kapsayan 'yumuşak' bir Brexit anlaşması üzerinde müzakere yaparak, Birleşik Krallık'ın AB'nin Tek Pazar hükümlerine sadık kalmasını sağlama sözü verdi. Bunu takiben Corbyn, ülkede yeniden bir Brexit referandumu düzenleneceğini ve halka AB ile yapacağı söz konusu anlaşma ile AB'de kalma seçeneklerinin sunulacağını belirtti.

Corbyn, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Boris Johnson aylarca bize AB'den ayrılma sözü verdi. Bu başarısızlık yalnızca kendisine aittir. İşçi Partisi, halka güvenilir bir anlaşmayla ayrılma veya AB'de kalma seçeneklerini sunarak altı ay içinde Brexit anlaşmazlığını çözecek. Sizin isteklerinizi yerine getireceğiz."


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldüren 13 yaşındaki çocuk 3 yıl ıslah evinde kalacak
Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz İspanyol mahkemesinden şok karar: Toplu tecavüze ceza indirimi Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]