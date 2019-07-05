Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
1 saat önce
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı iddia edildi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02
'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı iddia edildi
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