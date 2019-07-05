Son Dakika Haberleri: Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
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Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası

1 saat önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı iddia edildi.

Jeremy Hunt'a
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı iddia edildi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02 
Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İngiltere, Ekonomi
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