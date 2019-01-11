Jeremy Underground İstanbul'da!

Kerri Chandler ve Motor City Drum Ensemble gibi isimlerle gerçekleştirdiği back-to-back setlerle adından söz ettiren Jeremy Underground; Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak.

House, disco ve funk müziğe olan tutkusu ve yılları aşan plak koleksiyonerliği ile bilinen Fransız DJ/ prodüktör Jeremy Underground; 19 Ocak Cumartesi akşamı Minimüzikhol'de sahne alacak. 'Love Is Underground' çalışması ile global elektronik müzik platformu Resident Advisor'da 'En İyi Toplama Sıralaması'nda birinci olan Jeremy Underground; New York house müziğinin ruhunu günümüze aktarmaya çalışıyor.

Red Bull Music iş birliğiyle gerçekleşecek gecede Jeremy Underground'dan önce; Barcelona Sonar, Southern Soul Festival, Brainfeeder, Boiler Room London ve benzeri etkinliklerde yer alan Ahu; Türkiye'nin önemli mekanları ve festivallerinde performans gösteren, Lee Burridge, Matthias Meyer, Oscar and The Wolf gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Enes Gül sahnede olacak.