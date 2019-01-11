Son Dakika Haberleri: Jeremy Underground İstanbul'da

Jeremy Underground İstanbul'da

34 dakika önce

House, funk ve disco müziği harmanlayan Fransız DJ/Prodüktör Jeremy Underground, 19 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Jeremy Underground İstanbul'da, System.String[]

Kerri Chandler ve Motor City Drum Ensemble gibi isimlerle gerçekleştirdiği back-to-back setlerle adından söz ettiren Jeremy Underground; Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak.

House, disco ve funk müziğe olan tutkusu ve yılları aşan plak koleksiyonerliği ile bilinen Fransız DJ/ prodüktör Jeremy Underground; 19 Ocak Cumartesi akşamı Minimüzikhol'de sahne alacak. 'Love Is Underground' çalışması ile global elektronik müzik platformu Resident Advisor'da 'En İyi Toplama Sıralaması'nda birinci olan Jeremy Underground; New York house müziğinin ruhunu günümüze aktarmaya çalışıyor.

Red Bull Music iş birliğiyle gerçekleşecek gecede Jeremy Underground'dan önce; Barcelona Sonar, Southern Soul Festival, Brainfeeder, Boiler Room London ve benzeri etkinliklerde yer alan Ahu; Türkiye'nin önemli mekanları ve festivallerinde performans gösteren, Lee Burridge, Matthias Meyer, Oscar and The Wolf gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Enes Gül sahnede olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

Red Bull, Güncel
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