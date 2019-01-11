Jeremy Underground İstanbul'da
34 dakika önce
House, funk ve disco müziği harmanlayan Fransız DJ/Prodüktör Jeremy Underground, 19 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Kerri Chandler ve Motor City Drum Ensemble gibi isimlerle gerçekleştirdiği back-to-back setlerle adından söz ettiren Jeremy Underground; Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak.
House, disco ve funk müziğe olan tutkusu ve yılları aşan plak koleksiyonerliği ile bilinen Fransız DJ/ prodüktör Jeremy Underground; 19 Ocak Cumartesi akşamı Minimüzikhol'de sahne alacak. 'Love Is Underground' çalışması ile global elektronik müzik platformu Resident Advisor'da 'En İyi Toplama Sıralaması'nda birinci olan Jeremy Underground; New York house müziğinin ruhunu günümüze aktarmaya çalışıyor.
Red Bull Music iş birliğiyle gerçekleşecek gecede Jeremy Underground'dan önce; Barcelona Sonar, Southern Soul Festival, Brainfeeder, Boiler Room London ve benzeri etkinliklerde yer alan Ahu; Türkiye'nin önemli mekanları ve festivallerinde performans gösteren, Lee Burridge, Matthias Meyer, Oscar and The Wolf gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Enes Gül sahnede olacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:20 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi