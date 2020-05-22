Jerry Sloan hayatını kaybetti

Spor Arena Dış Haberler | NBA ve Utah Jazz tarihinin efsanevi koçlarından Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.



Yaklaşık bir senedir ağır hasta olan Jerry Sloan, uzun yıllardır lewy cisimli demans ve parkinson tedavisi görüyordu.



23 yıl kesintisiz çalıştırdığı Utah Jazz, yaptığı açıklamayla unutulmaz koçun yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Jerry Sloan, Utah Jazz'ın Michael Jordan'lı Chicago Bulls ile final oynadığı dönemde takımın başındaydı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.



Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.