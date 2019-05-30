Son Dakika Haberleri: Jesús Medina Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi
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Jesús Medina Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi

1 saat önce

New York City FC orta saha oyuncusu Jesús Medina, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları üzerine bu mesajı veriyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortak oldu.

New York City FC orta saha oyuncusu Jesús Medina, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları üzerine bu mesajı veriyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortak oldu.
Jesús Medina Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
New York, Spor
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