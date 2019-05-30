Jesús Medina Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi
1 saat önce
New York City FC orta saha oyuncusu Jesús Medina, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları üzerine bu mesajı veriyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
New York City FC orta saha oyuncusu Jesús Medina, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları üzerine bu mesajı veriyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortak oldu.
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