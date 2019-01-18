Jes Sahasında Bulunan Bina Kurşunlandı
37 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulması planlanan ve tartışmaların yaşandığı arazide bulunan binanın kurşunlandığı iddia edildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulması planlanan ve tartışmaların yaşandığı arazide bulunan binanın kurşunlandığı iddia edildi.
Aydın'da faaliyet gösteren bir jeotermal enerji firması, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde JES kurmak için satın aldığı araziyi tel örgüyle çevirmek isteyince çevreciler ve mahalle sakinleri duruma tepki göstermişti. Bölgede jeotermal enerji santrali istemediklerini belirten çevreciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Aydın Valiliği'nin devreye girmesiyle gerginlik sona erdirilirken, yasal izinler alınıncaya kadar çalışmalar durdurulmuştu.
08 Aralık
'ta sona eren eylemlerin ardından sükünetin hakim olduğu bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Arazi içerisinde bulunan binanın kurşunlandığını iddia eden firma yetkililerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Camları kırılan ve duvarlar hasar gören binada Aydın İl Jandarma
Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Jandarma ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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