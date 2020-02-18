JES tepkisi - Son Dakika

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JES tepkisi

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, jeotermal sondaj alanını tel örgüyle çevirmek isteyen firmaya tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, jeotermal sondaj alanını tel örgüyle çevirmek isteyen firmaya tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firma, Kuyucular Mahallesi'nde jeotermal sondaj alanını tel örgüyle çevirmek amacıyla çalışma başlattı.

Jeotermal santralin çevreyi kirlettiğini öne süren bir grup ise çalışmalara tepki amacıyla bölgeye çadır kurdu. Burada toplanan kalabalık, tel örgüleri ve demirleri söktü. Bu esnada kalabalık ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma önlem aldı.

Yaşanan gerginlik üzerine firma çalışmalarına ara verdi. Bölgeye çadır kuran vatandaşların bekleyişi ise devam ediyor.

Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği Başkanı Mehmet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu alanla ilgili yasal sürecin devam ettiğini ileri sürdü.

Şirketin bölgede çalışma yapamayacağını savunan Vergili, "Burada yasal bir prosedür süreci başladı ama şirket oldubittiye getirmek istedi. Halk bu duruma tepki gösterdi. Yasal prosedür bittikten sonra gerekli izinleri alırsa tabi ki çalışma yapabilir." diye konuştu.

Firmanın genel müdür yardımcısı Uğur Uzun ise alanın kiralanması, sondaj çalışması ve çevrilmesi ile ilgili tüm izin belgelerinin alındığını savundu.

JES tepkisi

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:13 Kaynak: AA
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