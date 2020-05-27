JESDER Başkanı Şentürk: "Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız" - Son Dakika

JESDER Başkanı Şentürk: "Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız"

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Aydın'daki yatırımlarını ve desteklerini aralıksız devam ettiriyor.

JESDER Başkanı Şentürk:

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Aydın'daki yatırımlarını ve desteklerini aralıksız devam ettiriyor.


Aydın'da toplam 29 santral ve 790 Mw kurulu güç ile bölgenin elektrik enerji ihtiyacının 2,5 katı oranında enerji arzı sağlayan JESDER üyesi şirketler, ısıtma ve sıcak su alanında da hizmete hazır olduklarını duyurdu. Yenilenebilir enerji konusunda hayata geçirdikleri yatırımlar, projeler ve yürütülen çalışmalarla Türkiye'yi jeotermalde ABD, Endonezya, Filipinler'in ardından dördüncü sıraya taşıyan jeotermal enerji sektörü, farklı alanlarda desteklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aydın'da uzun yıllardır devam ettirilen yatırımlarla, Aydın'ın Türkiye'nin yenilenebilir enerji üslerinden biri olması için çalışmaya devam eden JESDER üyeleri, şimdi de sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hanelerin ve seraların ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.


JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, yaptığı açıklamada; "JESDER olarak bugüne kadar Manisa'da 10 bin, Afyon'da da 25 bin konutun ve binlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşıladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Manisa, Denizli ve Aydın'da devam eden yaklaşık 3 bin dönüme yakın seranın ısıtılması ile ilgili çalışmalarımız tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Bu çalışmalar sonlandığında 5 bin vatandaşımız iş ve ekmek sahibi olacaktır. Aydınlı hemşerilerimizin de ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizden talep almak üzere teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Hanelerin yıl içerisindeki gider kalemlerinin başında ısıtma bedeli yer alıyor. JESDER olarak Aydın'da 29 santral ile hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır Aydın'da hemşirelerimiz ile birçok başarı elde ettik. Kazancımızı yine burada yatırıma dönüştürdük. İstihdamımızı artırdık. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik. Aydın'ın ısınmasında yeni bir dönem başlatmak niyetindeyiz. Bugüne kadar 35 bin konutun ve yüzlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşılayan JESDER üyeleri, Aydın'ın tamamında Yerel Yönetimlerimiz ile birlikte bunu sağlamaya hazır" dedi.


"6 milyon konut ve serayı ısıtılabiliriz"


Aydın'ın JESDER üyelerinin yatırımı için önemli bir yerde olduğunu hatırlatan Şentürk, "Aydın'da toplam 29 santral ve 790 Mw kurulu güç ile hizmet veriyor, bölgenin elektrik enerji ihtiyacına hatırı sayılır miktarda enerji arzı sağlıyoruz. Kurulu güç kapasitemiz 70 MWe olan Salihli'de yıllık 560 GWh elektrik üretimiyle ve ilçemizin konut ısıtma sisteminin ihtiyacı olan jeotermal ısıtma projemizle evlere, iş yerlerine ulaşıyor. JESDER olarak bugüne kadar Manisa'da 10 bin, Afyon'da da 25 bin konutun ve binlerce dönüm seranın ısı ihtiyacını jeotermal kaynaklardan karşıladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Manisa, Denizli ve Aydın'da devam eden yaklaşık 3 bin dönüme yakın seranın ısıtılması ile ilgili çalışmalarımız tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Bu çalışmalar sonlandığında 5 bin vatandaşımız iş ve ekmek sahibi olacaktır. Aydınlı hemşerilerimizin de ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizden talep almak üzere teknik hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.


Jeotermal enerjinin potansiyeline de değinen Şentürk, şunları ekledi:


"Sadece Batı Anadolu'daki kaynaklarımızdan 30 bin MW'lık termal potansiyel ile 6 milyon eş değer konutun veya seranın ısıtmasını sağlayabiliriz. Türkiye bugün konut ısıtmada jeotermal kaynaklarını kullanarak, konut ısıtmada yüzde seksen mertebelerine ulaşabilecek potansiyele sahiptir."


"Tek yürek hareket etmek istiyoruz"


Aydınlı yerel yönetimlere çağrıda bulunan Ufuk Şentürk, şöyle konuştu;


"Bu projenin hayata geçirilmesi kapsamında yerel yönetimler en önemli paydaşımız. JESDER üyeleri olarak yerel yönetimlerle tek yürek halinde hareket ederek, halkımıza bu faydayı sunmak istiyoruz. En kısa sürede hemşerilerimizin ısıtma giderlerini unutmasını istiyoruz. Isıtma giderlerini gıdaya, çocuklarının eğitimine, farklı alanlara ayırmasını istiyoruz. Aydındaki tüm yerel yönetimlerimizi bu önemli proje için iş birliğine davet ediyoruz." - AYDIN

Manisa, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi JESDER Başkanı Şentürk: 'Aydınlıları jeotermal kaynaklarımızla ısıtmaya hazırız' - Son Dakika Ekonomi

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