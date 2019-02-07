Son Dakika Haberleri: Jesder'den Yekdem Açıklaması

Jesder'den Yekdem Açıklaması

56 dakika önce

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji sektöründe Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "Jeotermal enerji sektörünün 2023 hedefleri çerçevesinde 3 bin megavat kurulu...

Jesder'den Yekdem Açıklaması, System.String[]
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji sektöründe Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "Jeotermal enerji sektörünün 2023 hedefleri çerçevesinde 3 bin megavat kurulu güce erişme planı ancak YEKDEM ile gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Kındap, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bin 347 megavatlık kurulu gücüyle jeotermal elektrikte dünyada dördüncü sırada olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu gerçek jeotermal enerji potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi ve geliştirilecek yeni tekniklerle daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için YEKDEM'in devam etmesi gerektiğine işaret eden Kındap, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji sektörünün 2023 hedefleri çerçevesinde 3 bin megavat kurulu güce erişme planı ancak YEKDEM ile gerçekleşebilir. Yeterli altyapı ve teşviklerle Türkiye'nin yüzde 70'inde jeotermal enerji ile konut ve sera ısıtma sağlanabilir. Sektör olarak biz bunu gerçekleştirmeye hazırız yeter ki uygun teşvik ve destek verilsin. Ayrıca, seracılığın en önemli bütçe kalemi olan ısıtma da jeotermal enerjiyle temiz ve ucuz şekilde karşılanabilir. Ülkemizde önemli bir bölümü elektrik üretimi için kullanılan jeotermal enerji, ısıtma-soğutma, seracılık, kurutma, kaplıca ve sağlık turizmi, balıkçılık gibi ikincil kullanım alanlarında da büyük bir potansiyele sahiptir ve dünyadaki zengin kullanım örnekleri bize jeotermalde gitmemiz gereken istikameti gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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