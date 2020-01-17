JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu - Son Dakika Ekonomi

JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu

13 dakika önce

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Enerjeo Kemaliye AŞ temsilcisi Ufuk Şentürk seçildi.

JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu, System.String[]

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Enerjeo Kemaliye AŞ temsilcisi Ufuk Şentürk seçildi.


JESDER'den yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulunda 2 liste yarıştı.

Seçimlerde Ufuk Şentürk başkanlığa seçilirken, yeni yönetim kurulu listesinde Yılsan Holding-Volkan Öztürk, Çelikler Jeotermal-Muharrem Durmuş, Sanko Enerji- Mehmet Kaygusuz ve Maren Enerji adına da Mehmet Şişman yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şentürk, her ay mutlaka jeotermal yatırım bölgelerinde, konusunda uzman bilim adamlarıyla toplantılar yapıp, yerel halkın jeotermal enerjiyle ilgili doğru bilgilendirmesini sağlayacaklarını belirtti.

Temiz, yerli, sürdürülebilir ve yenilenebilir jeotermal enerjinin yeni yetişen gençlere ve çocuklara daha iyi anlatılabilmesi için MEB ile iş birliği yapacaklarını ve okullarda bu enerjinin anlatılması sağlayacaklarını aktaran Şentürk, "Bu çerçevede çocuklara ve gençlere santral gezileri, tanıtıcı broşür gibi doküman ve materyallerle yerli kaynaklarımıza sahip çıkılıp geliştirilmesi için çaba gösterileceğiz." ifadesini kullandı.

Şentürk, çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yapılarak temiz, yerli ve yenilenebilir kaynağın doğru tanıtılmasının sağlanacağını kaydetti.

Mehmet Kaygusuz, Kemaliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İTÜ Rektörü, Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşlarının ödendiğini açıkladı
Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: JESDER'in yeni başkanı Ufuk Şentürk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]