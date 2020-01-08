Jesse'nin transferinde soru işaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Jesse'nin transferinde soru işaretleri devam ediyor

6 saat önce

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Jesse Sekidika konusunda bilgisinin olmadığını ve Jesse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiklerini söyledi.

Jesse'nin transferinde soru işaretleri devam ediyor, System.String[]

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Jesse Sekidika konusunda bilgisinin olmadığını ve Jesse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiklerini söyledi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Akgören, Jesse'nin Galatasaray'a transfer olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Akgören, "Jesse biz göreve gelmeden önce ihtar çekmiş ve bizden 83 bin Euro alacak istedi. Jesse ödeme yapacağımız süreci kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış. Jesse'yi ikna edemedik. Bize net ulaşan bir yazı yok. Resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüşmek istedik ama başaramadık" dedi.

(İHA)

Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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