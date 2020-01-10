Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu - Son Dakika Spor

Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu

6 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini ve sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini ve sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Galatasaray forması giyen Sekidika, "İlk maçım. Çok mutluyum. Teklif aldığımdan beri bu anı bekledim. Oynamaya devam ettikçe daha iyi bir performans göstereceğimi düşünüyorum. Birçok teklif aldım. Ancak tek konsantrasyonum Galatasaray üzerineydi. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bunun gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Jesse Sekidika, "Ben de bu hedefler doğrultusunda takımıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük camianın hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Sekidika, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bir soruya, "Buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri Fatih Terim. Çalıştığı bütün oyuncuları çok iyi yerlere getirdi. Genç bir oyuncuyum. Ondan öğreneceğim çok şey var. İyi yerlere geleceğimi düşünüyorum." cevabını verdi.

Son olarak Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Jesse Sekidika, "Bana inanılmaz destek veriyorlar. Taraftarların bu ilgisine bir an önce karşılık vermek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu

Galatasaray, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:41 Kaynak: AA
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