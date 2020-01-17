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Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.
Sarı kırmızı ekip; Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun ardından Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.
Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.
Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:01
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