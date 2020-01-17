Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı! - Son Dakika Spor

Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.


Sarı kırmızı ekip; Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun ardından Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.


Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.


Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.


Henry Onyekuru, Martin Linnes, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:01 
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