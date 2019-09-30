Son Dakika Haberleri: Jessica May: Favori yemeğim mıhlama
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Jessica May: Favori yemeğim mıhlama

1 saat önce

Türk mutfağı ile arasının nasıl olduğu sorulan Jessica May, "Türk yemeklerini çok seviyorum ama Türkiye'ye ilk geldiğimde bu kadar acı sevdiklerini bilmiyordum. Bizim ülkemizde böyle bir acı kültürü olmadığı için başlarda biraz zorlandım tabii. Favori yemeğim mıhlama.

Jessica May: Favori yemeğim mıhlama, System.String[]

Türk mutfağı ile arasının nasıl olduğu sorulan Jessica May, "Türk yemeklerini çok seviyorum ama Türkiye'ye ilk geldiğimde bu kadar acı sevdiklerini bilmiyordum. Bizim ülkemizde böyle bir acı kültürü olmadığı için başlarda biraz zorlandım tabii. Favori yemeğim mıhlama. Eşim Karadenizli olduğu için kayınvalidemden öğrendim, o çok güzel yapıyor. Zayıf olduğuma bakmayın, çok fazla yemek yiyorum" dedi.

Jessica May, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:46 
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