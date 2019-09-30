Jessica May: Favori yemeğim mıhlama

Türk mutfağı ile arasının nasıl olduğu sorulan Jessica May, "Türk yemeklerini çok seviyorum ama Türkiye'ye ilk geldiğimde bu kadar acı sevdiklerini bilmiyordum. Bizim ülkemizde böyle bir acı kültürü olmadığı için başlarda biraz zorlandım tabii. Favori yemeğim mıhlama. Eşim Karadenizli olduğu için kayınvalidemden öğrendim, o çok güzel yapıyor. Zayıf olduğuma bakmayın, çok fazla yemek yiyorum" dedi.