Son Dakika Haberleri: Jesus Alvarez: "Türk futbolcuların hepsi kaliteli"
Son Dakika Spor Jesus Alvarez: 'Türk futbolcuların hepsi kaliteli' - Son Dakika Spor

Jesus Alvarez: "Türk futbolcuların hepsi kaliteli"

6 saat önce

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, "Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor.

Jesus Alvarez:

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, "Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum." şeklinde konuştu.


"Türkiye'de Ümit Milli Takım'dan çağırılan futbolcular, A Milli Takım futbolcularından daha da tehlikeli olabilir." sözlerini kullanan Alvarez, Türk futbolcuların hepsinin kaliteli olduğunu belirtti.


Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü, deplasmandaki Arnavutluk maçının ardından Türkiye'ye karşı oynayacak olmalarının futbolcuları için yorucu olacağını da ifade ederek, "Türkiye gibi bir takıma karşı iki gün içinde hazırlık yapmak hiç kolay değil. Çok zor olacak ama oyunun kuralları böyle." değerlendirmesinde bulundu.


Andorra'nın iyi bir oyun ortaya koyduğu Türkiye'deki ilk maçı unutmaları gerektiğini vurgulayan Alvarez, her maçın atmosferinin farklı olduğunu kaydetti.


Andorra Kaptanı Lima, dünya rekoru kıracak


Andorra Milli Takımı'nın kaptanı Ildefons Lima da "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.


22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak olmasından dolayı da büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meryem Uzerli'nin son hali takipçileri tarafından eleştirildi: Ne yaptın kendine böyle?
Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jesus Alvarez: "Türk futbolcuların hepsi kaliteli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]