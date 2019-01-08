Son Dakika Haberleri: Jet Fadıl'ın Antalya'daki Arsası İcradan İkinci Kez Satılamadı

Jet Fadıl'ın Antalya'daki Arsası İcradan İkinci Kez Satılamadı

14 dakika önce

Antalya'da Fadıl Akgündüz'e ait 43 bin 400 metrekarelik arsaları icra kanalıyla ikinci kez satışa çıkarıldı.

Jet Fadıl'ın Antalya'daki Arsası İcradan İkinci Kez Satılamadı, System.String[]
Antalya'da Fadıl Akgündüz'e ait 43 bin 400 metrekarelik arsaları icra kanalıyla ikinci kez satışa çıkarıldı.

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz'e ait Antalya'daki arsaları Antalya 10. İcra Dairesi'nde ikinci kez satışa çıkarıldı. Yaklaşık 19 yıl önce, proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, ihaleye katılan olmadığı için satılamadı.

Antalya Havalimanı çevresinde bulunan 43 bin 400 metrekarelik, 16 milyon 276 bin TL muhammen bedeli olan arazi için ikinci kez açık artırma usulüyle ihale yapıldı. Muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılan arazinin, ihaleye katılan olmadığı için satışı gerçekleştirilemedi.

Üçüncü kez yapılacak olan ihalenin tarihi belirlenmedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

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