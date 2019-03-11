Son Dakika Haberleri: Jet Kazasında Hayatını Kaybetmişti, 1 Yıl Sonra Şiiri Ortaya Çıktı

Jet Kazasında Hayatını Kaybetmişti, 1 Yıl Sonra Şiiri Ortaya Çıktı

21 dakika önce

Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.

Jet Kazasında Hayatını Kaybetmişti, 1 Yıl Sonra Şiiri Ortaya Çıktı, System.String[]
Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet'in yazdığı şiir öğrencileri tarafından okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kuvvet'in şiirinde,  'Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda... Yer gök, kurt kuş haberdar. Solmuştur her şey evimde barkımda' mısraları dikkat çekti.

Melike Kuvvet'in kaleminden yazılan şiir ise şöyle:

ÖZLEM

Yollar, uzayıp giden yollar!

Alın selamımı,

Götürün anama…

Evlat hasreti nedir bilmez dağlar,

Eğilin önümde

Geçip gideyim engelsiz sılama.

Bekleyenim var bilirim.

Ne çekerler bensiz

Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda

Yer gök, kurt kuş haberdar

Solmuştur her şey evimde barkımda

Babamın gözlerine vurun ışıklar!

Söyleyin uzaklarda

Garip bir kızı var.

Yüreği yanıp kavrulmuş,

Derdi boyunu aşmış,

Yüzü gülen, içi sızlayan

Bir kızı var

Dostlar!

Haykırışımı getirsin bulutlar,

Onlara bakın,

Bilin ki içlerinde ben varım

Uzaklarda üstlerine yazdım isimlerinizi

Özlemle sizi aramaktayım

Sizin için mektuplar yazdım bir bir

İçlerinde damla damla gözyaşım var,

Zarf yaptım kalbimi, size gönderiyorum

Alın sevgimi beni hatırlayın

Arada bunca uzaklık varken bile,

Her an sizin yanınızdayım!... - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jet Kazasında Hayatını Kaybetmişti, 1 Yıl Sonra Şiiri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]