'Jet Kravatçı' kravatı 1 saniyede bağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Jet Kravatçı' kravatı 1 saniyede bağlıyor - Son Dakika

'Jet Kravatçı' kravatı 1 saniyede bağlıyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kendisini 'Jet Kravatçı' olarak tanıtan Sebahattin Kara ilgi odağı oldu.

'Jet Kravatçı' kravatı 1 saniyede bağlıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kendisini 'Jet Kravatçı' olarak tanıtan Sebahattin Kara ilgi odağı oldu.


Kendine özgü hızlı kravat bağlama gösterisi ile dikkatleri üzerine çeken Sebahattin Kara, bu sayede hem kravat satışlarının arttığını hem de müşterilerinin kendisine hayran kaldığını söyledi. 2 saniyede kravat bağlayan Jet Kravatçı Sebahattin Kara, 'Guinness Rekortmeni' olduğunu söyleyerek, "Kendime ait olan bu rekoru daha da aşağıya düşürmeyi hedefliyorum" dedi.


Daha önce 2 saniyede kravat bağlayan Kara, artık 1 saniyede kravat bağlayabildiğini, kendisini geliştirdiğini ifade etti. Muratlı Belediye Başkanlığı, Muratlı Adliyesi gibi resmi kurum ve kuruluşlarda yaptığı jet kravat bağlama şovu ile görenleri şaşkına çeviren Kara, Edirneli olduğunu, 55 yaşına bastığını ve tekstil işiyle uğraştığını aktararak, hızlı kravat bağlama yeteneğini bir film setinde keşfettiğini anlattı. Kara, "Artık kimse hızıma yetişemiyor. Tek rakibim kendim" diyerek iddialı konuştu.


Kara'nın birkaç saniyede kravat bağladığını gören herkes şaşkınlıkla izledi. - TEKİRDAĞ

Sebahattin Kara, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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