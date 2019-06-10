Jet-Ski ile umuda yolculuk
2 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan
'ın İstanköy
Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bugün saat 18.00 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na ait bot tarafından Bodrum'un Görecek Adası açıklarında tespit edilen şüpheli Jet-Ski durduruldu. Jet-Ski'ye binen 3 Filistin
uyruklu kaçak göçmenin yasadışı yollarla Kos Adası
'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-Ski ile birlikte Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar Turgutreis
Limanı'na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'nda işlemleri yapılan kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Muğla
Yunanistan'da Türk diplomatların araçları kundaklandı
Yunanistan'da Çipras hükümeti resmen istifa etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı