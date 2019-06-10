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Jet-Ski ile umuda yolculuk

2 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bugün saat 18.00 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot tarafından Bodrum'un Görecek Adası açıklarında tespit edilen şüpheli Jet-Ski durduruldu. Jet-Ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasadışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-Ski ile birlikte Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
Yunanistan, Muğla, Bodrum, Güncel
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