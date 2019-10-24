Son Dakika Haberleri: Jet Sosyete 3. Sezon 3. Bölüm Fragman
Son Dakika TV Jet Sosyete 3. Sezon 3. Bölüm Fragman

Jet Sosyete 3. Sezon 3. Bölüm Fragman

1 saat önce

Jet Sosyete, ünlü oyuncu Fatih Artman ve usta aktris Çiğdem Tunç'un konuk oyuncu olarak yer aldığı 3. bölümüyle, 25 Ekim Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv.com'da!puhutv'yi www.puhutv.

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Jet Sosyete, ünlü oyuncu Fatih Artman ve usta aktris Çiğdem Tunç'un konuk oyuncu olarak yer aldığı 3. bölümüyle, 25 Ekim Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv.com'da!

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Jet Sosyete 3. Sezon 3. Bölüm Fragman

Jet Sosyete Dizisi, Fatih Artman, Çiğdem Tunç, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47 
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