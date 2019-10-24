Jet Sosyete 3. Sezon 3. Bölüm Fragman

Jet Sosyete, ünlü oyuncu Fatih Artman ve usta aktris Çiğdem Tunç'un konuk oyuncu olarak yer aldığı 3. bölümüyle, 25 Ekim Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv.com'da!

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