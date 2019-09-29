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Jet soygunda 10 tutuklama

23 dakika önce

Gaziantep'te bir petrol istasyonunu 90 saniyede soyan 10 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jet soygunda 10 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te bir petrol istasyonunu 90 saniyede soyan 10 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yüzleri maskeli 7 kişi, kiralık araçla geldikleri Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanları av tüfekleriyle etkisiz hale getirerek, kasadaki ve çalışanların ceplerinde bulunan toplam 150 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ve 5 bin liralık yakıt çeklerini alarak kaçmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, izledikleri güvenlik kameralarında soyguncuların 90 saniyede kasaları boşaltarak kayıplara karıştığını belirlerken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini belirlerken, olayda 3 kişinin de gözcülük yaptığını tespit etmişti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler, olaydan 5 gün sonra adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalınan paranın 50 bin lirasını da ele geçiren polisler, 10 şüpheliyi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine, ardından adliyeye sevk etmişti. Nöbetçi savcılık tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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