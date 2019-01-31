Jetler Kuzey Irak'taki Terör Hedeflerini Vurdu
26 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a art arda hava harekatları düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
, Kuzey Irak
'a art arda hava harekatları düzenledi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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