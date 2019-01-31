Son Dakika Haberleri: Jetler Kuzey Irak'taki Terör Hedeflerini Vurdu

Jetler Kuzey Irak'taki Terör Hedeflerini Vurdu

26 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a art arda hava harekatları düzenledi.

Jetler Kuzey Irak'taki Terör Hedeflerini Vurdu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a art arda hava harekatları düzenledi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

TSK, Irak, Güncel
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