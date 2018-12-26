Son Dakika Haberleri: Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu

Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu

58 dakika önce

DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.

Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu, System.String[]
DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu. Seslerin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi. Kentin merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri paniğe neden oldu. Vatandaşlar  '155 Polis İmdat' ve '110 Yangın İhbar' hatlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Polisin yaptığı araştırmada, kentte halen devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.

Görüntü dökümü

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Kentten görüntü

Araç trafiğinden görüntü

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ, Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28 Kaynak: DHA

Bağlar, Yenişehir, Sabah, Güncel
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