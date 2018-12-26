Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.
DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu. Seslerinin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.
Kentin merkez Yenişehir
, Bağlar
, Sur
ve Kayapınar
ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri paniğe neden oldu. Vatandaşlar '155 Polis
İmdat' ve '110 Yangın İhbar' hatlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Polisin yaptığı araştırmada, kentte halen devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:09 Kaynak: DHA
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