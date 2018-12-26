Son Dakika Haberleri: Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu

Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.

Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu, System.String[]
DİYARBAKIR'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu. Seslerinin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.

Kentin merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri paniğe neden oldu. Vatandaşlar '155 Polis İmdat' ve '110 Yangın İhbar' hatlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Polisin yaptığı araştırmada, kentte halen devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:09 Kaynak: DHA

Yenişehir, Diyarbakır, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum

Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:27:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jetlerin Tatbikatında Sonik Patlama Sesleri, Paniğe Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]