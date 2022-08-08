Dünyanın ilk uçan arabası için test uçuşları başlıyor! - Son Dakika
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Dünyanın ilk uçan arabası için test uçuşları başlıyor!

08.08.2022 21:02
Dünyanın ilk uçan arabası için test uçuşları başlıyor!

JetRacer uçan araba için test uçuşları başlıyor. Üretici, 25 gönüllü seçecek ve JetRacer'ı test etmesine izin verecek.

Dünyanın ilk uçan arabasını piyasaya sunmak isteyen Fransız mucit, projesini test etmek için gönüllü adaylara çağrıda bulundu. 10 adet mini turbo motorla çalışan JetRacer isimli uçan araba, Avrupa'da ve ABD'de gerçekleştirilecek uçuşlarda test edilecek.

Uçan araba JetRacer için gönüllü aranıyor

Daha önce Manş Denizini jetpackle geçen Franky Zapata'nın son projesi JetRacer merak uyandırıyor. Zapata firmasının geliştirdiği uçan arabanın, özellikle dağda arama/kurtarma gibi acil durumlara çözüm olabileceği düşünülüyor.

Dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen JetRacer, 3 bin metre kadar yükseliğe çıkabiliyor. 10 adet mini turbo motordan gücünü alan aracın, 250 km/s kadar hızlanabildiği belirtildi. Ancak şimdiye kadar yapılan testlerde en fazla 128 km/s hıza ulaşabildi.

Güneş enerjisiyle çalışan arabayı kullandık!

JetRacer'in ilk uçan araba olacağını söyleyen Fransız mucit, internet sitesi üzerinden gönüllü adaylara çağrıda bulundu. İlk etapta 100 kişiyi seçeceğini ve bu kişilerin simülatör kullanarak aracı test edeceğini belirtti.

Simülatörde başarılı olan 25 aday ise gerçek JetRacer modelini kullanmaya hak kazanacak. Testlerin hem Avrupa hem de ABD'de gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye'den alım olup olmayacağı belirsiz, ancak şansınızı denemek isterseniz buradan kaydolabilirsiniz.

Dünyanın ilk uçan arabası için test uçuşları başlıyor!

Franky Zapata, uçan arabasıyla ilgili olarak verdiği demeçte, "Tıpkı insanların hayal ettiği gibi. İçinde oturuyorsun ve uçuyorsun. Aladdin'in sihirli halısı gibi. Yine de şu an için daha hızlı gitmekten biraz korkuyorum" dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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