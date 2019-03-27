Son Dakika Haberleri: Jetski ile Kaçma Girişimi Kısa Sürdü

Jetski ile Kaçma Girişimi Kısa Sürdü

7 dakika önce

Avustralya'da uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan aranan İngiliz vatandaşı adamın jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü.

Jetski ile Kaçma Girişimi Kısa Sürdü, System.String[]
Avustralya'da uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan aranan İngiliz vatandaşı adamın jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü.

Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve Avustralya Federal Polisi'nin (AFP) yürüttüğü ortak operasyonla jetski ile Avustralya'dan kaçmaya çalışan 57 yaşındaki İngiltere vatandaşı adam kısa süre sonra yakalandı. Avustralya'dan jetskiyle kaçma girişiminde bulunan adamın Torres Boğazı boyunca yaklaşık 144 kilometre gidebildiği belirlendi.

İngiltere vatandaşı 57 yaşındaki adam, uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan aranıyordu. - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti Son Dakika! PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jetski ile Kaçma Girişimi Kısa Sürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]