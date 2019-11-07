Son Dakika Haberleri: 'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda
Son Dakika Güncel 'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

7 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan sonra demir atan 'Jewel Of The Seas' adlı kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu getirdi.

'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan sonra demir atan 'Jewel Of The Seas' adlı kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu getirdi.

Bahama Bayraklı kruvaziyer gemisi  'Jewel Of The Seas', bu sabah Kuşadası'ndaki limana yanaşarak çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu ile 850 personeli kente getirdi. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Liman Müdürü Aziz Güngör, "Bu sefer, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar sefer programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısını 44'e çıkarmıştır" dedi.


Kuşadası, Seas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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