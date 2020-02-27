Jexi - Son Dakika

Jexi
7 saat önce
Filmin fragmanı "Jexi" İSTANBUL - Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Pena, Wanda Sykes ve Justin Hartley'in oynadığı "Jexi"nin yönetmenliğini Scott Moore ve Jon Lucas üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:03 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Jexi"
İSTANBUL - Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Pena, Wanda Sykes ve Justin Hartley'in oynadığı "Jexi"nin yönetmenliğini Scott Moore ve Jon Lucas üstlendi.
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