Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

ARKA PLANDA BENİM SESİM VARDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Jeyan Mahfi Tözüm, savcıya beyanında şunları söyledi: "12 Eylül 2019'da TRT İstanbul Radyosu'ndaki 'Hayat Akıp Giderken' programında sunucu Cengiz Tünay, Belkıs Özener'e bütün ünlü kadınlara sesini verdiğini, Yeşilçam filmlerinin görünmeyen sesi olduğunu söyledi. Özener de bunu reddetmeyip tasdik etti. Arka planda benim yaptığım seslendirme olmasına rağmen 'Bu ses benim değil' diyerek sunucuyu uyarmadı. Maddi ve manevi haklarıma tecavüz edildiğini düşünüyorum."



ÖZÜR METNİ YAYINLANSIN



Tözüm'ün avukatları da hazırladıkları dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Yeşilçam filmlerinde Belkıs Özener şarkılar söylemiş, müvekkilimiz ise dönemin en ünlü kadın sanatçılarını seslendirmiştir. Belkıs Özener, programda hem tüm şarkıları hem de müvekkilimizin seslendirmelerini sahiplenmiştir. Cengiz Tünay'ın halkı yanlış bilgilendirdiği, Özener'in de seslendirmeleri sahiplendiği görülmektedir. Bu müvekkilimizin eser haklarına saldırıdır. Müvekkilimize iadeiitibar yapılmasını, kendisi hakkında bir özür metninin yayınlamasını da talep ediyoruz."