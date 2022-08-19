JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş 'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor - Son Dakika

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