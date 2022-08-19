Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

19.08.2022 12:39
Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'e bağlı Chattogram'da çiftçiler omuz askılarıyla içinde taze guava meyveleri olan sepetleri taşıyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir çiftçi teknede guavaları düzenliyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir kadın meyve bahçesinden olgun guavaları topluyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

14 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir guava pazarını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor
Kaynak: Xinhua

Bangladeş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor - Son Dakika

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