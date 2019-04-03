Son Dakika Haberleri: Jhv-Store Tırı Manisa'da

Jhv-Store Tırı Manisa'da

28 dakika önce

Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'da tanıtıldı.

Jhv-Store Tırı Manisa'da, System.String[]
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'da tanıtıldı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında parkeden tırda Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Görevli jandarma personeli alışveriş yapan vatandaşlara jandarma hakkında bilgiler verdi..

Bugün de faaliyetini sürdürecek tır, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde İzmir Forum Bornova'da vatandaşlara satış yapacak.

Satışlardan elde edilen gelirler şehit ailelerine destek olmak amacıyla Jandarma Asayiş Vakfına aktarılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:15 Kaynak: AA

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