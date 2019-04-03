Jhv-Store Tırı Turgutlu'da İlgi Gördü
1 saat önce
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tanıtılarak vatandaşlarla buluştu.
Jandarma
havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde tanıtılarak vatandaşlarla buluştu.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında hem tanıtım hem de satış yaptı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren
ve rütbeli askerleri ile vatandaşların alışveriş yaptığı satış tırında jandarma hakkında bilgiler verildi. Tırda yapılan satışlardan elde edilecek gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na gideceği ve şehit ailelerine de yardım sağlanmış olacağı belirtildi.
Akşama kadar faaliyetini sürdürecek tır, 6 ve 7 Nisan
tarihlerinde İzmir
Forum Bornova
'da vatandaşlara satış yapacak. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:40 Kaynak: İHA
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