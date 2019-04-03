Son Dakika Haberleri: Jhv-Store Tırı Turgutlu'da İlgi Gördü

Jhv-Store Tırı Turgutlu'da İlgi Gördü

1 saat önce

Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tanıtılarak vatandaşlarla buluştu.

Jhv-Store Tırı Turgutlu'da İlgi Gördü, System.String[]
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tanıtılarak vatandaşlarla buluştu.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında hem tanıtım hem de satış yaptı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren ve rütbeli askerleri ile vatandaşların alışveriş yaptığı satış tırında jandarma hakkında bilgiler verildi. Tırda yapılan satışlardan elde edilecek gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na gideceği ve şehit ailelerine de yardım sağlanmış olacağı belirtildi.

Akşama kadar faaliyetini sürdürecek tır, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde İzmir Forum Bornova'da vatandaşlara satış yapacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:40 Kaynak: İHA

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