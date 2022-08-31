Video: Pakistan'ın 72 İlçesinde 33 Milyondan Fazla İnsan Selden Etkilendi - Son Dakika
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Video: Pakistan'ın 72 İlçesinde 33 Milyondan Fazla İnsan Selden Etkilendi

31.08.2022 19:02
Video: Pakistan'ın 72 İlçesinde 33 Milyondan Fazla İnsan Selden Etkilendi

JİANG JİANG, Xinhua muhabiri"Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Haziran ortasında başlayan muson yağmurları nedeniyle ülkede devam eden sel felaketinden 72 ilçede yaşayan 33 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtildi.

JİANG JİANG, Xinhua muhabiri

"Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Haziran ortasında başlayan muson yağmurları nedeniyle ülkede devam eden sel felaketinden 72 ilçede yaşayan 33 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtildi.

NDMA tarafından Pazar gecesi geç saatlerde yayınlanan rapora göre, ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti 23 ilçesiyle selden en kötü etkilenen bölge olmaya devam etti. Eyalette 14,5 milyondan fazla insan sel felaketi nedeniyle darbe aldı.

Rapora göre, Belucistan'ın güneybatısı, 9 milyondan fazla nüfusu ve 31 ilçesi ile selden en çok etkilenen ikinci eyalet oldu.

Raporda, Pakistan'da son 30 yıldaki 135 mm yağış ortalamasının, bu yılki muson mevsiminin 28 Ağustos'a kadarki döneminde yüzde 188'lik bir artışla 390 mm'ye kadar çıktığı ifade edildi.

NDMA, son 30 yılda ortalama yağışın 122 mm olduğu Sindh eyaletinde ise bu sezonki yağışların yüzde 470 artışla 697 mm'ye ulaştığını ve bunu yüzde 411'lik bir artışa tanık olan Belucistan eyaletinin izlediğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Pakistan'ın 72 İlçesinde 33 Milyondan Fazla İnsan Selden Etkilendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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