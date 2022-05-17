Jiangsu, Önemli Yatırım Projelerini Çevrimiçi İmzaladı - Son Dakika
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Jiangsu, Önemli Yatırım Projelerini Çevrimiçi İmzaladı

17.05.2022 16:18
Jiangsu, Önemli Yatırım Projelerini Çevrimiçi İmzaladı

NANJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen bulut sözleşme imzalama etkinliği sırasında eyalet yetkilileri 53 önemli projeye çevrimiçi olarak imza attı.

NANJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen bulut sözleşme imzalama etkinliği sırasında eyalet yetkilileri 53 önemli projeye çevrimiçi olarak imza attı. Söz konusu projeler toplamda yaklaşık 13,94 milyar ABD doları tutarında yatırım içeriyor. Projeler; ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke ve bölgeden geliyor. Projelerin çoğu ileri imalat alanlarını ilgilendiriyor. Ülkenin ekonomi lokomotiflerinden biri olan Jiangsu'da fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar, 2021 yılında rekor kırarak 28,85 milyar dolara çıktı. Eyalet bu açıdan ülkede ilk sırada bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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