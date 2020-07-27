"JİGOLO ÇETESİ" NE OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

Gözaltına alınan 75 kişi adliyeye sevk edildi

- Şebekeden ele geçirilen lüks araçlar emniyet bahçesinde sergilendi.

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Zeki GÜNAL -/İSTANBUL,

İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip çok 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde liderliğini Ç.Ö.'nün yaptığı şebekenin çok sayıda kişiyi dolandırdığını belirledi. Yapılan operasyonda 91 şüpheliden 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis operasyonla ilgili görüntüleri basınla paylaştı.

DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIBu arada şebekenin çalışmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İlanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek, erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyordu. Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılıyordu. Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu.

Şebekenin bu yöntemle 6 ayda yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca yapılan operasyonda şüphelilerin ikamet, araç ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek, 304 bin 775 TL para, 7 bin dolar, 259 cep telefonu, 133 adet laptop bilgisayar, para sayma makinesi, çok sayıda dijital ve yazılı doküman bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün belirtilen yöntem ile sağlamış olduğu haksız kazançtan elde ettiği 11 lüks araca tedbir konuldu.