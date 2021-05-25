Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti - Son Dakika

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti

25.05.2021 14:18
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti, System.String[]

İstanbul'da jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., bir siteye üye olup yetkiliye para gönderdi. Ellerini ovuşturup müşterilerini bekleyen kişinin başına gelenler ise herkese ibret oldu.

İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bir şahıs ise "Jigolo adayları arıyoruz" diyerek daha önceden ağına düşürdükleri genci bir de 'Terör örgütüne para aktarmışsınız' yalanıyla iki kez dolandırdı.

HESAP NUMARASINA 5 BİN LİRA YATIRDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Jigolo olmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., internet üzerinden gördüğü bir siteye üye oldu. Bir süre sonra telefonu çalan genç adama, kendisini site yetkilisi olarak bir kadın üyeliğin aktif olması için banka hesabına bir miktar para vermesi gerektiği söylendi. Talebi kabul eden Mehmet, kendisine verilen hesap numarasına 5 bin lira yatırdı.

JİGOLO OLMAK İSTEMİŞTİ

Ertesi gün kendisini arayan yetkili, bir kadınla buluşmak için randevu ayarladıklarını fakat vergi yatırılması gerektiğini söyleyerek 8 bin lira daha istedi. Mehmet Y., söz konusu parayı ayarlamak için özel bir bankadan kredi çekti. İstenen parayı aynı hesaba bir kez daha yatırdı. Bu sırada genç adamın birlikte olacağı söylenen kadının bazı fotoğrafları genç adamın telefonuna gönderildi.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

Aradan geçen birkaç gün sonra site yetkililerini arayan Mehmet, kimseye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan genç adam başka bir numaradan arandı. Kendisini emniyet güçlerinden aradığını söyleyen erkek şahıs, para yatırdığı hesabın terör örgütü üyesi olduğunu bu nedenle tüm hesaplarındaki paraların boşaltılmasını gerektiğini söyledi. Korkudan hesaplarındaki tüm parayı çekerek, erkek şahsın söylediği hesaba yatırdı. Bu sırada arkadaşlarının kendisini uyarmasıyla ikinci kez dolandırıldığını anlayan mağdur, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti

İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti - Son Dakika


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